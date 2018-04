Dies meldet jedenfalls die Website des Tessiner Fernsehens RSI. Im Unfallauto sass auch Plastinos Teamkollege Michael Ngoy, der aber bereits am selben Abend nach Hause zurückkehren konnte.

Plastino, der in den ersten drei Spielen der Playout-Serie gegen Kloten zwei Assists erzielt hatte und auch sonst einer der Leistungsträger bei den Leventinern ist, fällt zumindest für das Spiel 4 am Ostermontag in Kloten aus. Sollte sich die Diagnose bestätigen, ist eher unwahrscheinlich, dass der 32-jährige Italo-Amerikaner in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt.