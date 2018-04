Die Anaheim Ducks, bei denen der zurückgeholte Goalie Reto Berra während 23 Sekunden aufs Eis durfte, liessen sich lange Zeit für den entscheidenden Sieg. Bis zur Spielmitte führte Minnesota in Kalifornien 1:0. Noch im Mitteldrittel glich Nick Ritchie aus, und mit einem Doppelschlag in der 57. und in der 58. Minute machten dann Ondrej Kase und Andrew Cogliano alles klar.

Minnesota, bei dem Nino Niederreiter nichts Zählbares zustande brachte, war bereits zuvor für die Playoffs qualifiziert. Auch für die spielfreien Colorado Avalanche war es ein guter Abend. Mit den St. Louis Blues (3:4 in Chicago) verlor ein direkter Konkurrent des Teams von Sven Andrighetto. St. Louis bleibt damit zwei Spiele vor Schluss einen Punkt hinter Colorado, das aktuellen den letzten Playoff-Platz belegt.