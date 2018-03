Der 33-jährige Stürmer verletzte sich am Donnerstag bei der 3:5-Niederlage in Biel bei einer Streifkollision mit Teamkollege Claude-Curdin Paschoud am Fuss und verliess die Eishalle an Krücken.

Ambühl zog sich eine Schnittwunde am Fuss zu und wurde noch in der Nacht auf Freitag operiert. Wie lange der Führungsspieler dem Team von Arno Del Curto fehlt, ist noch offen.

Bei einem operativen Eingriff Mitte März droht natürlich aber ein vorzeitiges Saisonende. Das würde auch die Nationalmannschaft treffen. Ambühl nahm seit der Weltmeisterschaft 2004 in Tschechien an allen Titelkämpfen mit dem Nationalteam teil - also an 14 WM-Turnieren und vier Olympischen Winterspielen.