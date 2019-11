Auswärtssieg für New Jersey und Assist für Nico Hischier

Auffällig spielte Hischier im einzigen NHL-Spiel an diesem Feiertag (Thanksgiving) indes nicht. Trotz des Sieges verliess der Schweizer das Eis mit einer Minus-2-Bilanz. Verteidiger Mirco Müller gelangte überhaupt nicht zum Einsatz (überzählig).

Blake Coleman mit zwei Toren und zwei Assists, Torhüter Mackenzie Blackwood mit 44 Paraden und der Russe Nikita Gussew (3 Assists), der erstmals in der NHL mehr als einen Skorerpunkt in einem Spiel verbuchte, führten die New Jersey Devils zum siebenten Sieg hintereinander gegen die Montreal Canadiens. Trotz zwei Siegen aus den letzten drei Partien fehlen New Jersey aber weiter neun Punkte bis zu den Playoff-Rängen. Auch die Montreal Canadiens, die seit sechs Runden auf einen Sieg warten, belegen keinen Playoff-Platz mehr.