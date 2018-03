Nach dem souveränen 4:1 zum Auftakt der Viertelfinal-Serie gegen die ZSC Lions geriet der Motor des Qualifikationszweiten Zug ins Stocken. Nach einer 4:5-Niederlage in Zürich verloren die Zuger nun beim 2:3 erstmals zuhause. Am Ursprung des Zürcher Erfolgs stand die vorzügliche Leistung der "Special Teams". Reto Schäppi gelang der Treffer zum 1:0 für die Lions genauso in Unterzahl wie Pius Suters 3:1, Fredrik Petterssons zwischenzeitliches 2:0 erzielte der ZSC-Schwede in Überzahl.

Auch der HCD gerät nach einem Auftakt-Sieg gegen Biel in der Serie nun mit 1:2 Siegen in Rücklage. Im ersten Aufeinandertreffen zwischen den Seeländern und den Bündnern hatte Biel einen 2:0 Vorsprung preis gegeben - diesmal passierte dasselbe Malheur dem Team von Arno Del Curto. Die Bieler drehten die Partie dank vier Toren im Schlussabschnitt vom 1:2 zum 5:3.

Meister Bern dürfte der Halbfinal-Einzug kaum mehr zu nehmen sein. Der Qualifikationssieger lief beim 5:1 zuhause gegen Genf erneut zu keinem Zeitpunkt Gefahr, das Spiel zu verlieren. Vorne zu ineffizient, hinten zu anfällig: Das Gesamtskore von 3:17 legt die Mängel der Genfer in der Serie gegen Bern gnadenlos offen.