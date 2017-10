Der SCB siegte gegen die tschechische Mannschaft Mountfield Hradec Kralove verdient mit 5:2 und sicherte sich damit die nötigen drei Zähler. Der EVZ gewann gegen die Vienna Capitals 3:1 und überstand die Vorrunde damit ebenfalls.

Letzte Woche hatte Davos die Achtelfinal-Qualifikation verpasst. Die ZSC Lions benötigen am Mittwoch gegen Klagenfurt zwei Punkte, um Bern und Zug in die K.o.-Phase zu folgen.

Die Achtelfinals werden am Freitag ausgelost. Gespielt wird am 31. Oktober/1. November und am 7. November.