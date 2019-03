Nach Zug qualifizierte sich auch Biel relativ souverän für Halbfinals. Die Seeländer setzten sich zuhause gegen Ambri-Piotta nach einem frühen Rückstand 2:1 durch und entschieden die Serie mit 4:1 Siegen für sich. Damien Brunner und Robbie Earl trafen für das Team von Antti Törmänen, das zum zweiten Mal in Folge in die Halbfinals einzog.

Noch nicht entschieden ist die Serie zwischen Lausanne und den SCL Tigers. Die Emmentaler meldeten sich nach zuletzt drei Niederlagen in Serie eindrücklich zurück, siegten im Waadtland gleich mit 5:1 und vermieden damit das frühzeitige Saisonende. Nolan Diem traf für die Gäste zweimal, am Donnerstag kommt es in Langnau zu Spiel 6.

Zwischen Qualifikationssieger Bern und Genève-Servette muss zum dritten Mal in dieser Serie die Verlängerung die Entscheidung bringen. Die ersatzgeschwächten Genfer - Trainer Chris McSorley standen nur drei Ausländer zur Verfügung - lagen nach 25 Minuten und einer Doublette von Daniele Grassi 0:2 zurück, ehe sie zwischen der 30. und 40. Minute die Wende schafften.

Arnaud Jacquemet traf für die Gäste aus Genf zweimal in Überzahl, Noah Rods Ausgleich zum 2:2 fiel in Unterzahl (36.). André Heim rettete das Heimteam mit dem Ausgleich zum 3:3 in der 52. Minute in die Overtime.