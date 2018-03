Lugano ging zwar durch das erste National-League-Tor von Wladislaw Sorin in Führung (24.), doch noch im Mitteldrittel drehten die Seeländer die Partie. Jacob Micflikier, der schon in Spiel 1 (7:3) zweimal getroffen hatte, und PostFinance-Topskorer Toni Rajala schossen die Tore.

Im Kampf gegen den Abstieg hat Kloten auf die klare Auftakt-Niederlage in Ambri (0:4) reagiert und das Playout mit einem 3:1-Heimsieg ausgeglichen. Es war für die Klotener im achten Duell dieser Saison mit den Tessinern der erste Sieg.

In der Swiss League unterstrichen die Rapperswil-Jona Lakers zum Auftakt der Finalserie gegen Olten ihre hohen Ambitionen. Der Qualifikationssieger, der den Wiederaufstieg in die National League anstrebt, gewann die Partie 5:0 und ging in der Serie mit 1:0 in Führung.

Die Resultate in der Übersicht

National League. National League. Playoff-Halbfinals (best of 7). 2. Runde: Lugano (4.) - Biel (3.) 1:2 (0:0, 1:2, 0:0); Stand 0:2. - Nächstes Spiel am Samstag.

Playout (best of 7). 2. Runde: Kloten (12.) - Ambri-Piotta (11.) 3:1 (1:1, 1:0, 1:0); Stand 1:1. - Nächstes Spiel am Samstag.

Swiss League. Playoff-Final (best of 7). 1. Runde: Rapperswil-Jona Lakers (1. der Qualifikation) - Olten (3.) 5:0 (1:0, 3:0, 1:0); Stand 1:0. - Nächstes Spiel am Samstag.