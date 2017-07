Nachdem Berra den Durchbruch in Nordamerika in den letzten vier Jahren nicht geschafft hatte, strebte er in diesem Frühling eine Rückkehr in die Schweiz an. Im April unterzeichnete der Zürcher Goalie mit Fribourg-Gottéron einen Dreijahresvertrag, der eine Ausstiegsklausel für die NHL beinhaltete.