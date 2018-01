Andrighettos Linie stand am Ursprung des fünften Siegs aus den letzten sechs Spielen. Sie fing in der 10. Minute einen Angriff der Islanders ab und schloss den Konter zum 1:0 durch den Schweden Patrik Nemeth ab. Andrighetto liess sich den zweiten Assist notieren, seinen 18. Skorerpunkt der Saison.

Allerdings schied Andrighetto in der Schlussphase der einseitigen Partie aus. Er rutschte in die Bande und schied aus. Laut amerikanischen Medienberichten soll die Verletzung aber nicht allzu schlimm und ein Einsatz von Andrighetto bereits in der Nacht auf Mittwoch gegen die Winnipeg Jets wieder möglich sein.

Für die San Jose Sharks mit Timo Meier endete auswärts gegen die Dallas Stars eine drei Spiele währende Siegesserie. Die Franchise aus Kalifornien unterlag gleich 0:6, wobei Meier bei zwei Gegentreffern auf dem Eis stand.

Luca Sbisa (verletzt) und Dean Kukan (nicht aufgeboten) verpassten den letzten NHL-Spieltag. Sbisas Vegas Golden Knights bezwangen die Toronto Maple Leafs 6:3, was der siebte Sieg in Folge war. Die Columbus Blue Jackets kassierten gegen die Tampa Bay Lightning beim 0:5 die dritte Niederlage hintereinander.