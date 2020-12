Cupfinal und Zahltag für die ZSC Lions

Den Finalgegner erfährt der Zürcher SC in den nächsten Tagen noch nicht. Der zweite Halbfinal zwischen Bern und Servette wurde zuerst vom Sonntag auf den Dienstag verschoben (wegen der Quarantäne Servettes). Weil nun aber der Schlittschuhclub Bern über Weihnachten in Quarantäne feststeckt, findet der Halbfinal frühestens in den letzten Tagen dieses Jahres statt.

Der Cupfinal ist auf den 7. Februar angesetzt.

Der Halbfinal zwischen Fribourg und den ZSC Lions bot rassiges Hockey und Spannung bis zur vorletzten Minute. Die beiden Teams stellten ihre gute Form unter Beweis. Aber auch Gottéron vermochte letztlich die ZSC Lions, die erstmals wieder ohne den nach Chicago abgereisten Pius Suter spielten, nicht zu stoppen. Seit dem 27. Oktober und der 2:5-Niederlage in Ambri verloren die Lions keine Partie mehr. Seither gewannen sie in der Meisterschaft sieben Partien hintereinander - und im Cup setzte es Siege gegen Lugano (Achtelfinal), Langenthal (Viertelfinal) und jetzt Freiburg ab.

Die ZSC Lions dominierten im Halbfinal in Freiburg den ersten Abschnitt, entschieden die Partie aber im zweiten Drittel. In diesem zweiten Abschnitt steckten die Lions einen Rückstand weg und realisierten mit zwei Goals innerhalb von 313 Sekunden durch Justin Sigrist und Marcus Krüger die Wende. Chris Baltisberger stellte mit zwei Schüssen ins leere Tor in den letzten 66 Sekunden das 4:1-Schlussresultat sicher.

Der HC Fribourg-Gottéron hätte die Partie in andere Bahnen lenken können, wenn David Desharnais 47 Sekunden nach dem Freiburger Führungstor den Puck ins Tor statt an die Latte spediert hätte. In der 43. Minute - während Freiburgs grösster Druckphase - traf Julien Sprunger nochmals die Torumrandung.

Den ZSC Lions - Cupsieger schon vor fünf Jahren, seither aber im Cup stets früh gescheitert - winkt ein grosser Zahltag, was gerade in dieser Coronavirus-Saison von grosser Bedeutung ist. Der Gewinn des (vorerst letzten) Schweizer Cups ist mit 325'000 Franken dotiert.

Telegramm:

Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Keine Zuschauer. - SR Fluri/Lemelin, Schlegel/Steenstra. - Tore: 22. Gunderson (Stalberg, Desharnais/Ausschlüsse Trutmann, Sigrist) 1:0. 30. Sigrist (Marti, Krüger) 1:1. 35. Krüger (Geering/Ausschluss Rossi) 1:2. 59. (58:54) Chris Baltisberger (Roe) 1:3 (ins leere Tor). 60. (59:49) Chris Baltisberger (Ausschluss DiDomenico) 1:4 (ins leere Tor). - Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (DiDomenico) gegen Fribourg-Gottéron, 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

Fribourg-Gottéron: Berra; Sutter, Jecker; Kamerzin, Gunderson; Aebischer, Abplanalp; Bochud; DiDomenico, Schmid, Herren; Stalberg, Desharnais, Mottet; Rossi, Walser, Jörg; Sprunger, Bykow, Bougro.

ZSC Lions: Waeber; Noreau, Marti; Morant, Geering; Trutmann, Berni; Phil Baltisberger; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Pettersson, Krüger, Sigrist; Bodenmann, Diem, Hollenstein; Pedretti, Schäppi, Wick; Prassl.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Chavaillaz, Furrer, Marchon (alle verletzt) und Brodin (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Blindenbacher (verletzt) und Flüeler (krank).

Resultate:

Schweizer Cup. Halbfinals: Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). - Zweiter Halbfinal Bern - Genève-Servette vom nächsten Dienstag verschoben wegen Quarantäne des SC Bern. - Cupfinal am 7. Februar.