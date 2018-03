Cyrill Aeschlimann, wie fühlt sich diese Halbfinal-Qualifikation an?

Cyrill Aeschlimann: Geil! Wir haben immer wieder Rückschläge erlebt, sind immer wieder zurückgekommen. So sind wir zu einem Team zusammengewachsen.

Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen?

Das sind eigentlich nur kleine Dinge. Zum Beispiel, dass sich jeder Spieler für den anderen einsetzt. Wir hatten eine schwierige Qualifikation. Und jetzt mit Thurgau auch keinen einfachen Gegner. Vielleicht hat es all diese Komponenten gebraucht.

Gab es den Moment, in welchem dieser berühmte Schalter gekippt wurde?

Man sagt, dass es den nicht gibt. Vermutlich war es das zweite Drittel im zweiten Spiel, als wir aus einem 1:3-Rückstand eine Führung machten. Wobei wir ja auch danach immer noch unsere Einbrüche hatten. Und wir uns gefragt haben: Wieso? Aber wir sind trotzdem wieder aufgestanden und haben uns zurückgekämpft. Deshalb haben wir diese Serie am Ende auch verdient gewonnen.

Woher nehmt ihr plötzlich die mentale Stärke, nach jedem Sturz wieder aufzustehen?

Wir haben schon vorher gewusst, wie es funktionieren würde. Aber wir konnten es nicht umsetzen. Manchmal braucht es auf dem Eis ein, zwei Leader, die den Weg weisen, dann ziehen die anderen mit.

Jetzt wartet im Halbfinal das Traumlos Langenthal. Und noch besser: Ihr habt als Aussenseiter fast nichts mehr zu verlieren.

Was heisst, nichts mehr zu verlieren? Wir haben unsere Ziele ja von Anfang an recht hoch gesteckt. Langenthal ist zweifellos ein starker Gegner. Aber wir werden am Mittwoch bereit sein.

Und ihr könnt mit gestärktem Selbstvertrauen in diese Serie gehen.

Ich denke schon. Dass wir Thurgau jetzt geschlagen haben, stärkt uns den Rücken mit Sicherheit.

Was braucht es, um gegen die starken Langenthaler bestehen zu können?

"Vollgas" muss unser Motto sein. Wir dürfen nicht hinten reinstehen und uns in die Defensive drängen lassen. Wir müssen schnelles, smartes Hockey spielen.