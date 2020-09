Nachdem Alec Martinez die Golden Knights in der 28. Minute in Führung gebracht hatte, zeichneten Joe Pavelski (32.) und Jamie Benn (40.) noch vor der zweiten Pause für die Wende verantwortlich. Im letzten Drittel liess sich der starke kasachische Goalie Anton Chudobin, der 32 Schüsse abwehrte, nicht mehr bezwingen. Die fünfte Partie findet in der Nacht auf Dienstag statt.

Im Final der Eastern Conference liegen die Tampa Bay Lightning gegen die New York Islanders mit 2:1 Siegen vorne.