Im Rückblick erkennen wir, dass Sean Simpson, der Silber-Schmied von 2013, der letzte grosse nationale «Bandengeneral» war. Die Umstände waren ja auch einfacher. Die Autonomie der Liga war zwar gross, die Macht des Verbandes aber auch – es gab öfter ein Gegeneinander als ein Miteinander.

Der Nationaltrainer bot die Spieler auf und wenn sie nicht kamen, notierten die Chronisten die Namen jener, die nicht kommen wollten oder konnten. Polemik um Absagen gehörten zu jedem Nati-Aufgebot wie das Glockengeläut zur Kuhherde. Inzwischen gibt es die Trennung zwischen Liga und Verband nicht mehr so wie früher.

Florian Kohler ist der Erste, der in den Bereichen Verband und Liga das letzte Wort hat. Unter ihm ist die Position des Technischen Direktors, also die von Raeto Raffainer – Chefs aller Nationalteams – gestärkt worden.

Belastung der Speiler so gross wie nie

Die Belastung der Spieler ist heute so gross wie nie: Meisterschaft, Cup, Champions Hockey League und Nationalteam. In dieser Saison kommt neben der WM, das olympische Turnier dazu. «Wenn wir die bestmögliche Mannschaft beim olympischen Turnier und bei der WM haben wollen, dann geht das nur in enger Zusammenarbeit mit den Klubs», sagt Raeto Raffainer.