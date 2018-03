Die Reaktion des SCB auf diese Niederlage ist gut und gefährlich zugleich. Gut, weil das Selbstvertrauen intakt geblieben ist. Gefährlich, weil der Halbfinal-Fehlstart noch keine Trotzreaktion hervorgerufen hat. Die Berner haben ihre Gelassenheit nach dem Spiel zelebriert.

Eric Blum personifizierte die innere SCB-Verfassung am besten. Er sagte, was ein Musterprofi in solchen Situationen stets sagt: Man nehme Spiel für Spiel. Man müsse die Niederlage abhaken und vorwärtsschauen. Dann hielt er inne und zeigte Sinn für Selbstironie: «Ich kann auch noch weitere solche Sprüche machen . . .» Beunruhigt war er nicht.

Nur Trainer Jalonen wirkte nach dieser Startniederlage beunruhigt. Nur mit Mühe wahrte er seine steife Würde und wich konkreten Fragen mit dem Hinweis aus, er müsse erst das Video analysieren. Und nein, er sei nicht laut geworden, es sei jetzt nicht Zeit zum Toben (für «Pep Talks»). Seine Stimme klang allerdings ungewohnt heiser. Er muss in den Pausen eben doch getobt haben. Was Eric Blum auf eine entsprechende Frage bestätigt: «Ja, für seine Verhältnisse war er etwas laut. Aber nicht laut, wenn wir Guy Boucher als Massstab nehmen...»

Die echte Gelassenheit des ZSC

Die Gelassenheit der Berner hat also etwas Künstliches. Logisch. Sie ist auch Mittel zum Zweck: Dem Gegner jetzt nur ja keine Anzeichen von Schwäche zeigen. Im Gegensatz dazu steht die echte Gelassenheit der Zürcher. Sie ist das Produkt einer grimmigen Entschlossenheit. So wie dem Innenleben der Berner nach zu vielen leichten Siegen die Würze der Niederlage fehlt, so ist die Verfassung der ZSC Lions diese Saison durch Niederlagen plus Trainerwechsel kräftig gewürzt worden.