Zum vierten Mal stehen die St. Louis Blues im Final um den Stanley Cup. In den ersten drei Serien von 1968 bis 1970 verlor die Organisation aus dem US-Bundesstaat Missouri jeweils mit 0:4 Siegen. Und auch jetzt liegt sie gegen Boston nach dem ersten Spiel mit 0:1 im Hintertreffen.

Dabei hatte für die Blues, die noch im Januar an letzter Stelle der NHL lagen, ehe sie eine fulminante Aufholjagd starteten, alles sehr gut begonnen. Nach einer Minute des Mitteldrittels gingen sie in Bostons TD Garden 2:0 in Führung. Dann aber drehte der Favorit, der seinen siebten Stanley-Cup-Triumph anstrebt, auf und gewann am Ende noch 4:2.