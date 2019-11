Der 22-Jährige kam in dieser Saison erst zu sieben Einsätzen in der National League und erzielte dabei ein Assist.

Ausserdem gab der HCD bekannt, dass Gian-Marco Wetter per sofort zu den Rapperswil-Jona Lakers wechselt. Der 19-jährige Stürmer spielte in der laufenden Meisterschaft bloss in der Swiss League für das Partnerteam Biasca Ticino Rockets.