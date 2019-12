Davos verliert sein Auftaktspiel gegen Trinec

Im Vorjahr verlor Trinec alle seine drei Spiele, darunter zum Abschluss den Viertelfinal gegen Davos (1:3) verloren. Davos kann damit den Gruppensieg, der mit dem direkten Halbfinal-Einzug verbunden wäre, nur noch mit einem deutlichen Sieg über das Team Canada am Samstag schaffen.

Ondrej Kovarcik zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Die Entscheidung führte Trinec mit drei Toren im Finish der Partie herbei. Für Davos hatte der Langnauer Verstärkungsspieler Harri Pesonen den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt. Der finnische Weltmeister war in Überzahl nach 35 Sekunden des Schlussdrittels erfolgreich.

Ambühl vergab im Startdrittel die beste Möglichkeit für den HCD zur 1:0-Führung (12.), als er völlig freistehend an Trinecs Keeper, dem ehemaligen SCB-Meister-Goalie Jakub Stepanek, scheiterte. Und Tino Kesslers Doppel-Abschluss aus nächster Distanz im Finish des Startdrittels stoppte Stepanek beim Stande von 1:0 für Trinec jeweils ebenso mit seinem Schoner.

Trinec profitierte beim 1:0 von einem abgefangenen Pass von Otso Rantakari in der neutralen Zone. Ondrej Kovarcik schloss nach einem raschen Umschalten in die Offensive den Konter ab. Auch die folgenden Tore der Tschechen resultierten überwiegend nach blitzschnellem Umschalten auf Offensive nach dem Scheibengewinn.

Davos beklagte zehn Absenzen. Mit Abwehr-Chef Félicien Du Bois, Nationalstürmer Enzo Corvi und Saison-Aufsteiger Benjamin Baumgartner wurden aber auch drei Spieler geschont.

Dafür wurde Lorenz Kienzle wie in dessen früheren Allrounder-Zeiten zumindest in der ersten Phase der Partie als Flügelstürmer eingesetzt. Der auf diese Saison hin von Ambri zum HCD gestossene Routinier aus dem Thurgau agierte für die Bündner bis Freitag ausschliesslich als Verteidiger. In Unterzahl spielte Kienzle indes diese Rolle auch am Freitag, ebenso dann in der Endphase der Partie bei numerischem Gleichstand.

Davos - Ocelari Trinec 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

6300 Zuschauer (ausverkauft). - SR Lemelin/Stricker (USA/SUI), Kovacs/Schischlo (SUI/RUS). - Tore: 15. Ondrej Kovarcik (Martinek, Zahradnicek) 0:1. 41. (40:35) Pesonen (Kessler, Rantakari/Ausschluss Stransky) 1:1. 58. Martynek (Doudera, Kovarcik) 1:2. 59. Polansky (Chmielewski, Doudera) 1:3. 60. (59:59) Ondrej Kovarcik 1:4 (ins leere Tor). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Davos, 4mal 2 Minuten gegen Trinec.

Davos: Van Pottelberghe; Nygren, Jung; Rantakari, Guerra; Stoop, Heynen; Barandun; Tedenby, Marc Aeschlimann, Pesonen; Wellman, Bader, Kristo; Kessler, Ambühl, Palushaj; Frehner, Kienzle.

Trinec: Stepanek; Gernat, Doudera; Musil, Galvins; Zahradnicek, Adamek; Hrachovsky; Dravecky Stransky, Marcinko; Michal Kovarcik, Martynek, Ondrej Kovarcik; Hrna, Szturc, Novotny; Adamsky, Polansky, Chmielewski; Kofron.

Bemerkungen: Davos ohne Paschoud, Lindgren, Dino und Marc Wieser sowie Hischier (alle verletzt), Herzog und Meyer (beide krank), Du Bois, Baumgartner und Corvi (geschont). - Pfosten: 60. Stransky. - Davos von 57:50 bis 58:34 sowie ab 58:51 ohne Torhüter.