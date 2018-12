Tobias: Arno Del Curtos Abgang beim HC Davos hat einen schalen Beigeschmack.

Pius: Warum? Ist doch sein gutes Recht, nach 22 fast ausschliesslich erfolgreichen Jahren von einem Tag auf den anderen zu sagen: Mir reichts!

François: Ich finde, er hätte die Saison beenden sollen. In Davos hat keiner die Chuzpe, den König der Alpen in die Wüste zu schicken. Selbst wenn die Playoffs verpasst würden. So wirkt der Abgang, als hätte sich Del Curto für den Weg des geringsten Widerstands entschlossen.

Tobias: Ich finde es geradezu fahrlässig, wie Del Curto gehandelt hat. Da manövriert er während Jahrzehnten quasi im Alleingang den Klub, zieht alle Macht und Aufmerksamkeit auf sich. Nichts und niemand – von den Spielern mal abgesehen – gedeiht neben ihm. Und jetzt, wo er so plötzlich geht, existiert ein riesiges Vakuum.

Flavio: Ich bitte euch! Der Mann hat seine Schuldigkeit getan. Seine Verdienste für Davos, ja für das ganze Schweizer Eishockey sind unermesslich. Man sollte ihm auf ewig dankbar sein.

Tobias: Gewiss. Aber ist es nicht so, dass er auch Davos dankbar sein sollte? Ich meine, er hätte doch die Klubführung informieren können, dass er Ende Saison geht. Dann bliebe ihr genügend Zeit, Strukturen zu schaffen, um den Abgang Del Curtos zu kompensieren.

Pius: Was soll das! Del Curto hatte nicht mehr die Spieler, die er für seine Spielweise brauchte. Da kann ich verstehen, wenn ihn das frustriert.

Tobias: Vielleicht sind wir ja gar nicht so unschuldig an Del Curtos Abgang.

Flavio: Wie meinst du das?

Tobias: Es geht leider häufig vergessen, dass man Del Curto bei uns, in Herisau, die erste Chance gab, in der Nationalliga B eine Halbprofi-Mannschaft zu trainieren.

Pius: Wenn nicht bei uns, hätte er anderswo die ersten Schritte auf der Karriereleiter genommen. Worauf willst du hinaus?

Tobias: Ich kann mich noch gut erinnern, wie er 1990 zum SC Herisau kam. In der ersten Saison lief es hervorragend. Wir erreichten die Aufstiegsrunde. Aber dann hingen wir durch und im hinteren Mittelfeld der NLB fest. Auch, weil Del Curto beharrlich, ja fast stur an seinem offensiven Karacho-Hockey festhielt.

François: Aber genau diesem Karacho-Hockey à la Del Curto ist es zu verdanken, dass die Talente ihr Spielverständnis und ihre Kreativität entwickeln können.

Tobias: Richtig. Aber wir haben es damals nicht kapiert, sondern einzig in constantinscher Manier den Totomat als Referenz genommen. Und irgendwann tönte es durchs Sportzentrum: «Del Curto furto». Dafür sollten wir uns heute noch schämen.

Pius: Ich kann mich nicht daran erinnern. Ist auch fast 30 Jahre her. Denkst du tatsächlich, dass diese unqualifizierte Pöbelei bis heute nachhallt und er geht, bevor es die Fans fordern?

Tobias: Vielleicht. Jedenfalls ist er im November 1991 tatsächlich gegangen. Ziemlich plötzlich wie jetzt auch. Nur mit dem Unterschied, dass er sofort bei einem neuen Klub anheuerte.

François: Ja, Del Curtos Wechsel zum ZSC war eine grosse Sache. 3000 Franken Ablöse haben die Zürcher bezahlt. Und als der Sportchef das Geld in einer Vorstandssitzung auf den Tisch legte, fragten sie ihn: «Hast du einen neuen Hauptsponsor gefunden?» Die Zeit vergeht, doch Del Curto bleibt.