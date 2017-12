Die ZSC Lions haben nach zuletzt schwachen Auftritten einiges gutzumachen - und sie taten im Heimspiel gegen Davos einen energischen Schritt in die richtige Richtung. Im Gegensatz zum peinlichen 1:5 gegen Kloten und dem offensiv harmlosen Auftritt beim Champions-League-Out gegen Liberec machten die Zürcher diesmal vieles richtig.

Die vorentscheidenden Szenen spielten sich im Mitteldrittel ab. Der PostFinance-Topskorer Roman Wick (1 Tor, 2 Assists), dem die Davoser viel zu viel Platz liessen, überlistete in der 24. Minute Goalie Gilles Senn von hinter dem Tor. Danach kamen beide Teams in einer spektakulären Phase zu Torchancen in Hülle und Fülle. Es war aber die GCK-Lions-Leihgabe Pascal Pelletier, die in der 36. Minute mit viel Einsatz das 3:1 erzielte.

Dass beim Team von Coach Hans Wallson aber einiges im Argen liegt, zeigten sie im Schlussdrittel. Nachdem sie aus fünf Minuten in Überzahl nichts Zählbares herausgeholt hatten, liessen sie das ersatzgeschwächte Davos nochmals ins Spiel. Verteidiger Fabian Heldner brachte die Bündner zwölf Minuten vor Schluss auf einen Treffer heran. Trotz einiger guter Chancen gelang die Wende aber nicht. Dank des wertvollen Sieges - dem ersten in dieser Saison gegen Davos - verbesserte sich der ZSC wieder auf den dritten Platz.

ZSC Lions - Davos 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

9565 Zuschauer. - SR Tscherrig/Wiegand, Altmann/Kovacs. - Tore: 8. Suter (Wick, Klein) 1:0. 13. Frehner (Dino Wieser) 1:1. 24. Wick (Shore, Geering) 2:1. 36. Pelletier (Wick) 3:1. 49. Heldner (Little) 3:2. - Strafen: 3mal 2 plus 10 (Sjögren) Minuten gegen die ZSC Lions, 1mal 2 plus 5 (Forrer) Minuten plus Spieldauer (Forrer) gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Wick; Little.

ZSC Lions: Schlegel; Geering, Sutter; Klein, Phil Baltisberger; Karrer, Seger; Guerra; Chris Baltisberger, Schäppi, Herzog; Wick, Suter, Shore; Künzle, Sjögren, Pestoni; Pelletier, Prassl, Hinterkircher.

Davos: Senn; Schneeberger, Paschoud; Forrer, Aeschlimann; Heldner, Jung; Kindschi, Grossniklaus; Marc Wieser, Corvi, Ambühl; Sciaroni, Johansson, Little; Frehner, Egli, Dino Wieser; Simion, Walser, Jörg.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Pettersson, Korpikoski (Nationalmannschaft), Kenins, Blindenbacher, Nilsson, Flüeler, Marti (alle verletzt) und Mirana (U20-Nationalmannschaft), Davos ohne Nygren (Nationalmannschaft), Rödin, Kessler, Lindgren, Kousal, Du Bois (alle verletzt), Eggenberger und Barandun (beide U20-Nationalmannschaft). Timeout Davos (60.), von 59:20 bis 59:52 ohne Goalie. Pestoni im 2. Drittel verletzt ausgeschieden.