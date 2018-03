Mit der ersten Halbfinalpartie gegen die ZSC Lions beginnt nach fast zwei Jahren beim SCB für Kari Jalonen der Ernst des helvetischen Hockeylebens.

Ja, gewiss, diese Behauptung mag polemisch oder sogar respektlos klingen. Immerhin hat der SCB mit dem finnischen Erfolgstrainer zweimal die Qualifikation und einmal die Meisterschaft gewonnen. Ich verbeuge mich so tief ich es vermag.

Die Dominanz der Berner trägt die Handschrift eines grossen Trainers. Kari Jalonen hat dieses unberechenbare Spiel auf rutschiger Unterlage so berechenbar gemacht wie keiner seiner Vorgänger in Bern.

Und wie kein anderer Trainer seit John Slettvolls «Grande Lugano» Ende der 1990er Jahre. Detailarbeit Tag für Tag. Das SCB-Spiel funktioniert nach der Philosophie der japanischen Architektur: so einfach und so funktionell wie möglich und katastrophensicher. Die einfachen Dinge richtig machen. Keine spielerischen Schnörkel im Landhaus-Stil.

Eine fehlerfreie Hockey-Maschine

Der SCB hat nicht die talentiertesten Einzelspieler. Aber den besten Torhüter (Leonardo Genoni) und die beste Spielorganisation. Wie sehr die Überlegenheit auch taktischer Natur ist, mag eine Statistik zeigen: die Berner haben am wenigsten Strafminuten in der Qualifikation und nun auch im Viertelfinale abgesessen. Sie sind das disziplinierteste, taktisch intelligenteste, aber nicht das weichste Team.

So ist aus dem SCB eine praktisch fehlerfrei laufende, unheimlich gut funktionierende Hockey-Maschine geworden. Sie rollte unaufhaltsam zu zwei Qualifikationssiegen und einem Meistertitel. Und rollt nun scheinbar unaufhaltsam dem dritten Titel in Serie entgegen. Dem zweiten unter Kari Jalonen.

Und doch steht die grosse Bewährungsprobe noch aus. Hand aufs Herz: die Playoffs im letzten Frühjahr konnte, durfte Kari Jalonen ganz einfach nicht verlieren. Biel war im Viertelfinale ein Freilos. Lugano spielte im Halbfinale tapfer. Aber auch da wäre ein Scheitern schmählich gewesen: unter Lars Leuenberger hatte der SCB 2016 gegen Lugano das Finale gewonnen.

Es konnte einfach nicht sein, nun unter dem grossen Kari Jalonen ein Halbfinale gegen diesen Gegner zu verlieren. Und von der ersten Sekunde an war klar, dass der SCB das Finale gegen Zug nicht verlieren konnte. Wenn Harold Kreis an der Bande, Raphael Diaz in der Verteidigung und Tobias Stephan im Tor stehen, dann ist es unmöglich, einen Titel zu gewinnen. Bei Lichte besehen war auch das Finale von 2017 ein Freilos für den SCB. Und über das soeben gewonnene Viertelfinale gegen das Operettenteam aus Genf wollen wir gar nicht erst ein Wort verlieren.