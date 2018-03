Mit nur 18 Jahren verzückt Eeli Tolvanen bereits die ganze KHL, insbesondere seinen Klub Jokerit Helsinki, für den hat er nämlich trotz seines jungen Alters schon fleissig geskort hat. In 49 Spielen in der Regular Season waren es 19 Tore und 17 Assists und nun in den Playoffs fünf Tore und ein Assist. Damit ist der Flügel in den vorderen Regionen der KHL-Skorerliste zu finden.

Der Erfolg des Rookies freut auch Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber. Denn ihr Team, die Nashville Predators, haben Tolvanen vergangenen Frühling gedraftet – an 30. Position, ein echter Glücksgriff.

Denn Tolvanen wird wohl bald die Predators verstärken. Nun, da Jokerit Helsinki in den Playoff-Viertelfinals an ZSKA Moskau gescheitert ist (2:4), wird der 18-Jährige am Mittwoch in die USA reisen und sich in Nashville Josi und Co. anschliessen.