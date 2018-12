Patrick Lengwiler, sind Sie derzeit ein sorgenloser Geschäftsführer? Patrick Lengwiler: Das ist nicht der Fall. (schmunzelt) Der EVZ ist heute mehr als eine Spitzensportmannschaft, er ist ein Unternehmen mit 120 Angestellten und einem Umsatz von rund 30 Millionen Franken. Da gibt es immer Geschäftsbereiche, die gut und weniger gut funktionieren. In meiner Rolle beschäftige ich mich vor allem mit den Bereichen, die nicht wunschgemäss laufen. Aktuell bin ich stark im Marketing und Verkauf engagiert. Zug hat sich nach wenigen Monaten von Marketingchef Tom Markwalder getrennt. Was ist passiert? Wir sind zur Überzeugung gelangt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben, es hat einfach nicht gestimmt. Der Leiter Marketing und Verkauf ist eine Schlüsselposition, er ist ein Botschafter gegen aussen. Ich habe vorläufig diese Aufgaben übernommen, um Ruhe in diesen Bereich zu bringen. Erst danach werde ich mich mit einer Nachfolgerekrutierung befassen.

Erfreulich läuft es dagegen auf dem Eis. Der EVZ steht nach der Hälfte der Qualifikation an der Spitze. Was hat Ihnen bisher besonders gefallen? Beeindruckt bin ich einerseits, wie sich einzelne Spieler entwickelt haben. Ich denke zum Beispiel an die jungen Yannick Zehnder und Livio Stadler oder an Sven Senteler. Anderseits freue ich mich über die Grundeinstellung der Mannschaft. Über weite Strecken der Meisterschaft mussten wir aus Verletzungsgründen auf Schlüsselspieler verzichten, aber niemand hat darüber gejammert. Das ist insbesondere das Verdienst des neuen Coachingteams, das keine Entschuldigungen akzeptiert. Stattdessen erhalten junge Spieler das Vertrauen. Das Team tritt an jedem Abend mit dem Ziel an, das Spiel zu gewinnen – unabhängig davon, wer gerade fehlt in der Aufstellung. Erfüllt der neue Headcoach Dan Tangnes die Strategievorgaben nach Ihrem Geschmack? Definitiv. Als wir Tangnes verpflichteten, hiess es, es sei mutig, auf einen unbekannten und unerfahrenen Trainer zu setzen. Seine bisherige Arbeit bekräftigt uns in unserem Entscheid, und dies jeden Tag. Er trägt aus vollem Herzen mit, was die Organisation will. Natürlich ist eine finale Beurteilung aber auch abhängig davon, wie erfolgreich wir in den Playoffs sein werden.

Mehr noch als mit den Resultaten hat Zug mit den Zuzügen für Aufsehen gesorgt. Goalie Leonardo Genoni und Stürmer Grégory Hofmann wechseln auf die kommende Saison in die Zentralschweiz. Viele sehen Zug als Transfersieger. Sie auch? Mit dieser Aussage kann ich nichts anfangen. Auch wenn wir Transfersieger wären – Titel gewonnen haben wir damit noch nicht. Wir setzten mit den Zuzügen einfach das um, was wir uns vorgenommen haben. In unserem 2012 erstellten Leitbild steht, dass wir mit ambitionierten Spitzensportlern und dem eigenen Nachwuchs als Basis den nächsten Titel anstreben. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel in die Juniorenförderung investiert, hier ernten wir nun die ersten Früchte. Aber den Effekt der Hockey Academy werden wir erst in drei, vier Jahren wirklich spüren. Hofmann und Genoni kosten viel Geld. Ist der EVZ ein Preistreiber? Nicht mehr und nicht weniger als gefühlte neun andere Clubs auch. Diese Bezeichnung erlaube ich deshalb nicht. Man hat viel über unsere Offerten gelesen. Aber wir wissen, dass andere Vereine ähnliche Angebote vorgelegt haben. Klar sind wir in diesem Jahr offensiver vorgegangen als in der Vergangenheit. Und natürlich sind Genoni und Hofmann teure Spieler. Aber man vergisst gerne, dass wir mit Goalie Tobias Stephan und Stürmer Reto Suri auch gewichtige Abgänge von gut bezahlten Profis haben. In den letzten Jahren verwendeten wir die finanziellen Mittel verstärkt für den Nachwuchs, das 50-Jahr-Jubiläum und die Digitalisierung. In der nächsten Saison werden wir mehr Geld für die erste Mannschaft aufbringen. Das Budget für das National-League-Team wird also erhöht? Ja, und zwar im tieferen sechstelligen Bereich. Es gibt nicht jedes Jahr die Gelegenheit, einen Torhüter wie Genoni oder einen Stürmer wie Hofmann zu verpflichten. Diese Chance wollten wir packen. Sie haben aber selber schon zu bedenken gegeben, dass sich die Lohnspirale in der Liga immer weiter nach oben dreht. Dennoch beteiligen Sie sich an diesem Spiel. Jeder Organisation ist es selber überlassen, wie weit sie gehen will. Ich kann nur für den EVZ sprechen. Unser Ansporn ist, Lugano, Bern und die ZSC Lions im Kampf um den Meistertitel zu bedrängen. Deshalb loten wir unsere finanziellen Grenzen aus, so lange es vertretbar ist. Ich muss und kann für jeden Vertrag geradestehen. Im Unterschied zu einigen anderen Clubs erwirtschaften wir selber das Geld, das wir ausgeben.

