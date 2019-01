Nash leidet an den Folgen einer im letzten März erlittenen Hirnerschütterung, die ihm auf Anraten seiner Ärzte eine Fortsetzung seiner Profikarriere verunmöglichen. Er absolvierte für die Columbus Blue Jackets, die New York Rangers und zuletzt die Boston Bruins insgesamt 1149 Spiele in der NHL und sammelte dabei 851 Skorerpunkte. Mit Kanada wurde Nash zweimal Weltmeister und 2010 in Vancouver Olympiasieger.

In der Lockout-Saison 2004/05 wurde Nash mit dem HC Davos Schweizer Meister. Als die NHL zu Beginn der Saison 2012/13 erneut aussetzte, lief der Kanadier weitere 17 Spiele im HCD-Dress auf.