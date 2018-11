Herzog spielt seit 2015 für die ZSC Lions, mit denen er in der letzten Saison den Meistertitel gewann. In seinen bislang 230 Spielen in der höchsten Schweizer Spielklasse für Zug und den ZSC sammelte der polyvalente Flügel 90 Skorerpunkte (43 Tore). 2013 wurde er in der 5. Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet.