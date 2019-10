Favoritensiege durch Visp und Olten

Matchwinner für Visp war der amerikanische Center Mark Van Guilder mit drei Toren und einem Assist. Olten ging zwar in der 13. Minute durch Diego Schwarzenbach standesgemäss in Führung, doch glich Elia Mazzolini für die Gäste mit einem Shorthander aus (27.). Im Penaltyschiessen trafen für die Solothurner Garry Nunn und Dion Knelsen, für die Tessiner war einzig Lee Roberts erfolgreich. So gewann der Favorit doch noch zum sechsten Mal in Folge, derweil Biasca zum 14. Mal hintereinander verlor.