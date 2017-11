Die Nashville Predators befinden sich aktuell in einem Hoch - der Erfolg gegen die Winnipeg Jets war der siebente in den letzten acht Partien. Grossen Anteil daran haben Fiala und Josi. Ersterer erzielte gegen die Jets aus der Drehung heraus das 1:0 (4.) und hatte auch beim 3:1 von Kyle Turris (32.) seinen Stock im Spiel. Bereits zwei Tage zuvor waren ihm gegen die Colorado Avalanche (5:2) zwei Skorerpunkte gelungen.

Auch Josi punktete zum zweiten Mal hintereinander doppelt - der Berner Verteidiger liess sich erneut zwei Assists gutschreiben. Insgesamt trug er sich in der vierten Begegnung hintereinander in die Skorerliste ein. Fiala wurde gegen die Jets zum zweitbesten Spieler gekürt, Josi zum drittbesten.

Nino Niederreiter traf gar in der vierten Partie in Serie und punktete zum sechsten Mal in Folge. Dennoch verlor er mit den Minnesota Wild zu Hause gegen die New Jersey Devils 3:4 nach Verlängerung. Der Churer Stürmer war in der 22. Minute im Powerplay zum 1:1 erfolgreich. Nico Hischier dagegen brachte bei den Devils nichts Zählbares zu Stande. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte John Moore nach 52 Sekunden der Overtime. Mikael Granlund hatte die Wild mit zwei Toren in der 52. und 59. Minute in die Verlängerung gerettet.