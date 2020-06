French nicht mehr auf Gottérons Lohnliste

Der bis zum 30. April 2021 laufende Vertrag endet per sofort. Die Details der Vereinbarung gaben die Beteiligten nicht bekannt.

French war vergangenen Oktober nach einem schwachen Saisonstart entlassen und durch Christian Dubé ersetzt worden. French hatte seinen Job in Freiburg 2017 mit der Referenz von zwei AHL-Meistertiteln (2009 und 2010 mit den Hershey Bears) und als Nachfolger von Larry Huras angetreten. In seinem ersten Jahr scheiterte der 49-Jährige mit Gottéron nach einem guten 5. Rang in der Qualifikation in den Playoff-Viertelfinals, vorletzte Saison verpasste er mit dem Team die Playoffs.