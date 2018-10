Dr 28-jährige Verteidiger gehört seit Juniorenzeiten der Organisation der ZSC Lions an. Sein Debüt in der obersten Schweizer Eishockey-Liga gab er in der Saison 2008/09. Seither kam er zu 562 Einsätzen für die Lions und wurde mit den Zürchern drei Mal Schweizer Meister.

In dieser Saison kam Geering wegen einer Verletzung erst zu zwei Meisterschafts-Einsätzen. Wie die ZSC Lions im Communiqué schrieben, soll Geering aber bald wieder aufs Eis zurückkehren können.