Zum Matchwinner für Servette avancierte Jeremy Wick, der beide Treffer erzielte. Der Stürmer schoss den Favoriten nach einer halben Stunde in Führung und erzielte in der 4. Minute der Verlängerung auch den Siegtreffer. Der zwischenzeitlichen Ausgleich für Biasca gelang dem von Ambri an die Rockets abgegebenen Lukas Lhotak (33.).

Servette musste auch im Tessin auf elf Spieler verzichten, war ansonsten aber in derselben Formation wie am Vorabend in Bern (2:3 nach Penaltyschiessen) angetreten. Biasca, das in der Runde zuvor die zweite Mannschaft von Genève-Servette bezwungen hatte, verpasste einen weiteren Coup. Im Vorjahr hatten die Tessiner in der 1. Runde Schweizer Meister Bern mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen aus dem Wettbewerb geworfen.

Die sieben restlichen Achtelfinals finden am Sonntag statt.