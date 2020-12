Ken Holland, General Manager der kanadischen Organisation, erklärte auf Twitter, Haas' Reise nach Kanada verzögere sich, weil er in engem Kontakt mit einer positiv auf Covid-19 getesteten Person gestanden ist.

Der WM-Silbermedaillengewinner von 2018 hatte die Saison beim SC Bern in Angriff genommen, der sich seit vergangener Woche wegen sechs Corona-Fällen in Quarantäne befindet. Sein letztes Spiel mit dem SCB bestritt Haas am 16. Dezember gegen die Rapperswil-Jona Lakers.