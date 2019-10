Hazen führt Ajoie zum Sieg über Olten

Der Kanadier erzielte zwei seiner Tore im Powerplay. Sein kongenialer Partner und Landsmann Philip-Michael Devos steuerte zu allen vier Toren einen Assist bei. Zusammen hat das Duo in zwölf Partien bereits 60 Skorerpunkte erzielt.

Olten, seit Jahren eine fixe Grösse in der zweithöchsten Liga, kommt in diesem Jahr dagegen nicht so richtig vom Fleck. Gegen Ajoie mussten die Solothurner bereits die sechste Niederlage einstecken.

Kloten sicherte sich den Zusatzpunkt gegen die EVZ Academy zwei Sekunden vor Ablauf der Verlängerung. Dem Kanadier Eric Faille war es vergönnt, den Siegtreffer zu erzielen.

Kloten war das einzige Spitzenteam, das einen Punkt abgab. Thurgau (3.) siegte in La Chaux-de-Fonds 1:0 und das formstarke Visp (neu 4.) feierte beim 6:2 gegen die Ticino Rockets den sechsten Sieg in Folge.