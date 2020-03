Bereits im Frühjahr 2018 hatte der Mursak einige Wochen für den Klub aus Göteborg gespielt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen: In 21 Matches gelangen ihm damals 23 Skorerpunkte.

Für den SC Bern bestritt Mursak in den letzten beiden Saisons 89 Partien. In seinem ersten Jahr trug der 32-Jährige auf dem Weg zum Meistertitel 31 Skorerpunkte bei. In der letzten, abgebrochenen Saison gelangen ihm in 42 Spielen 9 Tore und 16 Assists.