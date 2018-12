Ein Puck traf Fuchs im ersten Drittel unglücklich am Hals. In der Nacht zum Sonntag wurde er ins Berner Inselspital transferiert. Dort wurde er am Sonntagmorgen erfolgreich operiert.

Rund sechs Wochen muss sich Fuchs von seiner schweren Verletzung erholen. Damit steht er auch der Schweizer Nationalmannschaft beim Vierländerturnier in Luzern (11. bis 14. Dezember) nicht zur Verfügung.