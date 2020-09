Joël Vermin wechselt von Lausanne zu Servette

Vermin war nach einem internen Streit in Lausanne in Ungnade gefallen. Nach wochenlangem Hin und Her und einem gescheiterten Transfer zu seinem Stammverein SC Bern schliesst sich der Schweizer Nationalstürmer nun für die nächsten zwei Saisons Genève-Servette an.

Seit seiner Rückkehr aus Nordamerika war Vermin in den letzten drei Saisons ein verlässlicher Skorer. In 146 Meisterschaftsspielen verbuchte der WM-Silbermedaillengewinner von 2018 für Lausanne 50 Tore und 48 Assists.

Die Waadtländer erhalten mit Tim Bozon (26) und dem tschechischen Junioren-Internationalen Petr Cajka (19) im Gegenzug einen kämpferisch starken sowie einen jungen aufstrebenden Stürmer. Cajka ist im Besitz der Schweizer Lizenz.