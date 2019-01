Neben Josi haben es in der Vergangenheit nur Mark Streit (2009) und Jonas Hiller (2011) als Schweizer ins All-Star-Team geschafft. Dieses findet in diesem Jahr am 26. Januar in San Jose statt.

Die San Jose Sharks stellen mit drei Spielern (Joe Pavelski, Erik Karlsson und Brent Burns) das grösste Kontingent.