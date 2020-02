Kein guter Abend für Schweizer in der NHL

Für San Jose war das 1:4 bei den New York Islanders die vierte Niederlage in Folge, der Rückstand auf einen Playoff-Platz beträgt damit bereits 15 Punkte. Meier liess sich beim Tor zum 1:1 seinen 21. Assist der Saison notieren. Näher an den Playoffs dran ist Minnesota ebenfalls 1:4 verlor.