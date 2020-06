KHL-Topteam Bars Kasan komplettiert Feld am Spengler Cup

Bars Kasan gewann 2009, 2010 und 2018 den "Gagarin Cup", die Trophäe der KHL-Meisterschaft. Das Team aus der Hauptstadt der halbautonomen Republik Tatarstan war schon im letzten Dezember beim KHL-Duell in Davos zu Gast und hatte sich danach um eine erstmalige Teilnahme am Spengler Cup bemüht.

In den diesjährigen KHL-Playoffs wäre Kasan in den Viertelfinals wie in Davos vor Weihnachten erneut auf Salawat Julajew getroffen. Noch vor Beginn dieser Serie wurde die KHL-Saison aber aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen.

Neben Kasan, Gastgeber Davos und Titelverteidiger Team Canada sind noch Ambri-Piotta (zum zweiten Mal in Folge) sowie Sparta Prag und das finnische Team von KooKoo am Spengler Cup in der Altjahreswoche dabei.