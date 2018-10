In den beiden übrigen Duellen geniessen die Berner Klubs Heimvorteil: Die SCL Tigers empfangen Genève-Servette, Bern spielt gegen Ambri-Piotta. Dies ergab die Auslosung vom Montag.

Absteiger Kloten war in der vorletzten Austragung des Wettbewerbs (2016/2017) selbst Cupsieger. Im aktuellen Wettbewerb hatten die Zürcher Unterländer am Sonntag in den Achtelfinals mit einem 4:3-Coup nach 0:3-Rückstand gegen National-League-Leader Biel imponiert.

Davos kann sich mit einem Heimspiel gegen Titelverteidiger Rapperswil-Jona Lakers für die 2:7-Finalniederlage vom 4. Februar dieses Jahres bei den St. Gallern revanchieren.

Als Spieldaten sind der 27. und 28. November vorgesehen.