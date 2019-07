Das Engagement des früheren Schweizer Rekord-Nationalspielers und U20-Nationaltrainers sowie deutschen Nationaltrainers wird vom Klub aus dem Berner Oberland als "positives Zeichen für das Schweizer Fraueneishockey" gewertet.

Kölliker war unter Chefcoach Ralph Krueger in den Nullerjahren als Nationaltrainer-Assistent tätig. In den höchsten zwei Schweizer Spielklassen wirkte Kölliker als Headcoach bei Biel (NLA/Saison 1993/1994) sowie wiederholt bei den SCL Tigers. In der letzten Saison war er in China als Trainer des dortigen U20-Nationalteams der Männer sowie der Elite-Auswahl der Frauen engagiert.