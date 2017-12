Die frühe Zürcher Führung durch Fabrice Herzog (5.) drehten die Langnauer im Mitteldrittel. Erst lenkte ZSC-Captain Patrick Geering den Puck unglücklich ins eigene Tor ab, ehe Alexej Dostoinow in der 28. Minute das Siegtor gelang. Während der ZSC von den letzten sieben Spielen nur zwei gewinnen konnte, feierten die SCL Tigers in dieser Zeitspanne sechs Siege.

Meister Bern scheint seine kleine Baisse (vier Niederlagen in Serie) definitiv überwunden zu haben. Der souveräne Leader kam beim 4:3 nach Verlängerung in Ambri bereits wieder zum dritten Sieg hintereinander. Eric Blum sorgte nach 16 Sekunden in der Overtime für die Entscheidung.

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison erlebte Davos ein Debakel vor heimischem Publikum. Nach den deutlichen Heim-Niederlagen gegen Bern (1:6), Ambri (2:7) und Genève-Servette (1:4) musste sich der HCD auch gegen Lausanne (2:5) zuhause klar geschlagen geben. Bei den Gästen brillierte der Schwede Niklas Danielsson je zwei Toren (davon ein Shorthander) und Assists.

Einen Kantersieg feierte Lugano beim 8:2 zuhause gegen Fribourg-Gottéron. Für den entscheidenden Umschwung zugunsten sorgten in der 25. Minute Gregory Hofmann und Alessio Bertaggia mit einem Doppelschlag innert 21 Sekunden. Freiburger warten damit seit vier Spielen auf einen Sieg.

Kloten verspielte im Heimspiel gegen Biel wie am Vortag in Zug (4:5 n.P.) einen 2:0-Vorsprung aus dem Startdrittel, behielt im Penaltyschiessen diesmal aber das bessere Ende für sich. Roman Schlagenhauf, Steve Kellenberger und Tommi Santala trafen für Kloten im Shuutout und sicherten dem Schlusslicht somit den Zusatzpunkt.

National League. Die Spiele vom Samstag:

Resultate: SCL Tigers - ZSC Lions 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Lugano - Fribourg-Gottéron 8:2 (2:2, 4:0, 2:0). Kloten - Biel 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0) n.P. Davos - Lausanne 2:5 (1:3, 0:2, 1:0). Ambri-Piotta - Bern 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) n.V.

Rangliste: 1. Bern 31/68 (113:68). 2. Lugano 31/59 (107:78). 3. ZSC Lions 32/52 (99:87). 4. Zug 30/50 (92:78). 5. Davos 32/50 (91:101). 6. Biel 32/47 (89:91). 7. Fribourg-Gottéron 31/46 (79:94). 8. SCL Tigers 32/46 (89:91). 9. Genève-Servette 32/45 (79:89). 10. Lausanne 32/43 (94:104). 11. Ambri-Piotta 31/34 (82:101). 12. Kloten 32/27 (71:103).