Jakub Stepanek, der einstige Berner Meistergoalie, der erstmals für Lausanne im Tor stand, erlebte einen Horroreinstand. Nach nicht einmal sechs Minuten führte Ambri 2:0, am Ende lachte aber das Team von Interimscoach John Fust. In den ersten 104 Sekunden des Mitteldrittels wendeten der PostFinance-Topskorer Dustin Jeffrey und Yannick Herren das Blatt zugunsten der Waadtländer. Nicklas Danielsson schoss bereits in der 33. Minute den Siegtreffer.

Während Ambri Lausanne im ersten Drittel mit 11:3 Torschüssen regelrecht an die Wand spielte, änderte sich ab dem mittleren Abschnitt das Spiel komplett. Die Wende ist umso überraschender, als die Formkurve der beiden Teams vor dem Spiel ganz klar für Ambri gesprochen hatte. Nun haben sie - vier Spiele vor Ende der Abstiegsrunde - wieder sechs Punkte Rückstand auf den rettenden 10. Platz.

Froh sein über die Niederlage der Leventiner dürften auch die SCL Tigers. Sie verpassten durch eine 3:4-Niederlage beim abgeschlagenen Schlusslicht Kloten die definitive Rettung. Der Vorsprung auf Ambri beträgt aber immer noch beruhigende zehn Punkte.

Telegramme:

Lausanne - Ambri-Piotta 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

4789 Zuschauer (Saison-Minusrekord). - SR Koch/Wehrli, Altmann/Kaderli. - Tore: 4. Gautschi (Kubalik, Fora/Ausschluss Zwerger!) 0:1. 6. Kostner (D'Agostini, Plastino/Ausschluss Genazzi) 0:2. 21. (20:50) Jeffrey (Froidevaux/Ausschluss Kubalik) 1:2. 22. (21:44) Herren (Miéville) 2:2. 33. Danielsson (Nodari) 3:2. - Strafen: 6mal 2 plus 10 (Ryser) Minuten gegen Lausanne, 5mal 2 Minuten gegen Ambri. - PostFinance-Topskorer: Jeffrey; D'Agostini.

Lausanne: Stepanek; Genazzi, Frick; Gernat, Gobbi; Fischer, Nodari; Eigenmann; Ryser, Jeffrey, Danielsson; Vermin, Froidevaux, Zangger; Herren, Miéville, Antonietti; Kneubuehler, Florian Conz, Schelling.

Ambri: Benjamin Conz; Zgraggen, Plastino; Pinana, Fora; Jelovac, Ngoy; Gautschi; Zwerger, Emmerton, D'Agostini; Kubalik, Lhotak, Mazzolini; Lauper, Goi, Monnet; Bianchi, Kostner, Incir.

Bemerkungen: Lausanne ohne Frattin, Pesonen (alle überzählige Ausländer), Junland, Borlat, Trutmann und Walsky (alle verletzt), Ambri ohne Müller, Trisconi, Stucki, Berthon (alle verletzt), Taffe und Karhunen (überzählige Ausländer). Timeout Ambri (59.), ab 59:30 ohne Goalie.

Kloten - SCL Tigers 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

3361 Zuschauer (Saison-Minusrekord). - SR Mollard/Prugger, Bürgi/Castelli. - Tore: 6. Harlacher (Trachsler) 1:0. 24. Nils Berger (Zryd, Seydoux) 1:1. 31. Abbott 2:1. 33. Huguenin (Elo/Ausschlüsse Hollenstein, Obrist) 2:2. 38. (37:15) Grassi 3:2. 38. (37:38) Gerber (Albrecht, Nils Berger) 3:3. 56. Abbott (Bozon, Sallinen) 4:3. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Elo.

Kloten: Boltshauser; Kellenberger, Bieber; Egli, Bäckman; Stoop, Ramholt; Harlacher, Kparghai; Praplan, Santala, Marchon; Bozon, Sallinen, Abbott; Grassi, Schlagenhauf, Hollenstein; Obrist, Trachsler, Bader.

SCL Tigers: Ciaccio; Zryd, Seydoux; Huguenin, Blaser; Lardi, Erni; Elo, Gagnon, Dostoinow; Pascal Berger, Johansson, Erkinjuntti; Kuonen, Gustafsson, Neukom; Gerber, Albrecht, Nils Berger.

Bemerkungen: Kloten ohne Back, Lemm, Bircher, Weber, Leone (alle verletzt) und Poulin (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Barker, Nüssli, Punnenovs, Stettler (alle verletzt) und Thuresson (überzähliger Ausländer). Pfostenschuss Santala (17.). Timeout SCL Tigers (38./Coaches Challenge). SCL Tigers ab 58:59 ohne Goalie.

Abstiegsrunde: Kloten - SCL Tigers 4:3 (1:0, 2:3, 1:0). Lausanne - Ambri-Piotta 3:2 (0:2, 3:0, 0:0). - Rangliste: 1. SCL Tigers 2/70 (128:142). 2. Lausanne 2/66 (156:176). 3. Ambri-Piotta 2/60 (141:172). 4. Kloten 2/50 (125:163).