Wie viele Spieler oder Betreuer der Eishockeymannschaft Humboldt Broncos unter den Opfern waren, war zunächst unklar.

Das Junioren-Eishockeyteam war am Freitagnachmittag in der westlichen Provinz Saskatchewan auf dem Weg zu einem Spiel, als der Teambus auf einem Highway in einer ländlichen Region mit einem Lastwagen zusammenstiess. Dabei wurden nach Polizeiangaben 14 Menschen getötet. 15 Insassen des Mannschaftsbusses wurden verletzt in Spitäler gebracht. Einer von ihnen erlag später seinen Verletzungen.

Ermittlungen der Polizei laufen

Im Bus sassen 29 Menschen, unter ihnen 24 Spieler im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Unter den Getöteten war auch Broncos-Trainer Darcy Haugan, wie seine Schwester dem Sender CBC sagte. Auch Captain Logan Schatz und der 16-jährige Adam Herold kamen laut CBC bei den Unfall ums Leben. Die Polizei veröffentlichte zunächst keine Namen der Opfer. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Die Ursache für die Unfall auf dem Highway 35, der fast durchgehend gerade von Süden nach Norden führt, war am Samstag unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

"Ich mag mir gar nicht vorstellen, was diese Eltern durchmachen, und mein Herz ist bei allen, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind", schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twitter. US-Präsident Donald Trump bekundete in einem Telefonat mit Trudeau seine Anteilnahme.

Spendenaufruf bringt Millionen

Ein Spendenaufruf einer Frau aus dem Heimatort der Humboldt Broncos brachte innerhalb weniger Stunden mehr als zwei Millionen Dollar für die Opfer zusammen.

Der Unfall erinnert an ein Busunglück in Saskatchewan im Dezember 1986, bei dem vier Mitglieder einer Mannschaft der Juniorenliga Western Hockey League starben.