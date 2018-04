Minnesota erreichte zwar in den letzten sechs Jahren immer die Playoffs. Der grosse Lauf blieb aber aus, nie kam die Mannschaft über die Viertelfinals hinaus. In den letzten drei Jahren war sogar immer in der 1. Runde Endstation.

Nun soll ein neuer General Manager die Minnesota Wild um Niederreiter weiterbringen. Fletcher war seit 2009 im Amt. Sein Nachfolger soll in den kommenden Wochen gefunden werden.