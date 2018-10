Der Match in Calgary verlief während gut 40 Minuten sehr ausgeglichen. Dreimal ging Nashville in Führung, jedes Mal konnten die Gastgeber wieder ausgleichen. Erst das 4:3 durch Zac Rinaldo, der von der Vorarbeit von Yannick Weber profitierte, konnten die Flames nicht mehr kontern. Zuvor im Mitteldrittel hatte Kevin Fiala zunächst ebenfalls einen Assist gegeben (zum 2:1 für die Predators) und in der 35. Minute das 3:2 erzielt. Dieses im Powerplay erzielte Tor war für den Stürmer aus Uzwil gleichbedeutend mit dem ersten Treffer der Saison. Nashvilles Captain Roman Josi blieb ohne Skorerpunkt.

Malgin bei Sieg mit Assist

Die Florida Panthers mit Denis Malgin setzten sich auswärts gegen den NHL-Champion Washington durch und zwar mit 6:5 nach Penaltyschiessen. Die Panthers führten nach dem ersten Drittel mit 4:1. Zum vierten Treffer hatte der Oltner Stürmer Malgin einen Assist gegeben. Doch bis zur 34. Minuten hatte die Capitals wieder ausgeglichen.

Auch für die Minnesota Wild gab es einen Auswärtssieg. Das Team mit Stürmer Nino Niederreiter, der ohne Skorerpunkt blieb, bezwang die Dallas Stars mit 3:1.