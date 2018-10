Von den vier Schweizern auf dem Eis spielte sich einzig Nino Niederreiter in eine Szene von Bedeutung. 167 Sekunden vor Schluss zog Niederreiter solo auf Nashvilles Goalie Pekka Rinne zu. Der Bündner verpasste jedoch den 3:3-Ausgleich, den sich Minnesota zu diesem Zeitpunkt verdient gehabt hätte. In den letzten zwei Minuten bot sich Minnesota auch noch eine Powerplay-Chance zum Ausgleich. Als Miikka Salomäki elf Sekunden vor Schluss des Spiels von der Strafbank zurückkehrte, konnte er aber sogleich das 4:2 für die Predators ins leere Tor erzielen.

Nach vier Heimspielen (3:1 Siege) hintereinander treten die Nashville Predators am Freitag auswärts in Calgary an.