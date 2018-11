Bis zur 12. Minute erzielten die Devils durch Hischiers Linienkollegen Taylor Halle und Kyle Palmieri zwei Tore, danach brach New Jersey aber regelrecht ein. Innerhalb von 38 Minuten buchte Ottawa gleich sechs Treffer zur 6:2-Führung, womit die Partie für das Team aus Kanadas Hautstadt entschieden war. Das gut in die Saison gestartete New Jersey hingegen verloren zum siebten Mal in den letzten neun Spielen.

Erfolgreicher war Dean Kukan, der bei den Columbus Blue Jackets zum sechsten Einsatz in dieser Saison kam und zuhause gegen Dallas 4:1 gewann.