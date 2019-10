NHL-Stürmer Nico Hischier unterschreibt 50-Millionen-Vertrag

Nico Hischier erhält von den New Jersey Devils einen neuen, mit 50,75 Millionen Dollar dotierten Vertrag über sieben Jahre. Der Einstiegs-Vertrag des Nummer-1-Drafts von 2017 läuft Ende dieser Saison aus. Der 20-Jährige Walliser wird damit durchschnittlich 7,25 Millionen Dollar pro Jahr verdienen.

In seinen etwas mehr als zwei Saisons bei den Devils erzielte Hischier 162 Spielen 101 Skorerpunkte (37 Tore). «Wir sind begeistert, dass wir mit Nico einen Deal erreicht haben, der für beide Seiten stimmt», erklärte Ray Shero, der General Manager von New Jersey. «Trotz seines jungen Alters hat er sich als kompletter Center in der Liga etabliert und zeichnet sich in allen Situationen aus.»