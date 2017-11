Eine Stunde vor Spielbeginn bilden sich in den beiden stadioneigenen Devils-Fanshops um die Regale und Ständer mit Hischier-Fan-Utensilien Menschentrauben. Die T-Shirts mit der Rückennummer 13 sind in der gängigsten Grösse schnell vergriffen. An den Kassen werden fast ausschliesslich Artikel mit Hischier-Aufdruck gescannt und in Plastiktüten verpackt – oder gleich vom neuen Besitzer übergestreift. Der unbestrittene Hoffnungsträger lässt die Kassen der Merchandise-Abteilung klingeln.

Nico, Nico!

Vor einer Woche hat Hischier seine zehnte NHL-Partie bestritten. Damit hat er sich in der besten Eishockey-Liga der Welt endgültig etabliert. Mit dem Erreichen dieser Marke ist das erste seiner drei Vertragsjahre bei den Devils unwiderruflich angelaufen. Daran gezweifelt, dass es Hischier definitiv ins NHL-Team schafft, hatte eigentlich sowieso niemand. Schliesslich erwarten sie in New Jersey Wunderdinge vom Schweizer.