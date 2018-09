Am kommenden Montag, 1. Oktober (19.30 Uhr), dürfen sich alle NHL-Fans in der Schweiz auf einen absoluten Leckerbissen freuen. Die Mannschaft von Nico Hischier, die New Jersey Devils, macht im Rahmen ihrer Europa-Tournee zum Saisonstart in Bern halt, wo sie ihr letztes Vorbereitungsspiel auf die am 3. Oktober beginnende NHL-Saison bestreitet.

Die Devils reisen nach ihrer Stippvisite in der ehemaligen (Eishockey-)Heimat von Nico Hischier weiter nach Stockholm, wo sie am 6. Oktober ein offizielles NHL-Meisterschaftsspiel gegen die Edmonton Oilers bestreiten werden.

Für das Spiel vom Montag sind alle Plätze in der Berner Postfinance-Arena restlos ausverkauft. Alle, die keine Karte mehr für dieses Highlight ergatterten, können das Spiel aber live (und gratis) auf dem TV-Sender Teleclub Zoom verfolgen. (ku)